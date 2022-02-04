Göksel Aşan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'ın hayatı ve biyografisi...

Göksel Aşan kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Göksel Aşan'ın hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Göksel Aşan kimdir? Göksel Aşan kaç yaşında, nereli? İşte, Göksel Aşan'ın hayatı ve biyografisi...

GÖKSEL AŞAN KİMDİR?

24 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimi 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini 1991-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı.

1988-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan Göksel Aşan, doktora derecesini aldıktan sonra 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2008 yılında "Doçent" olan Göksel Aşan, 2017 yılında ise

Prof. Dr. unvanını almıştır..

Uzun yıllardır İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çeşitli görevler alan Göksel Aşan, Temmuz 2018'de İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atanmıştır.

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