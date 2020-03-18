Gökhan Türkmen'in canlı konserleri devam ediyor Geçtiğimiz aylarda Gökhan Türkmen ve GTR Müzik sanatçılarının GTR Live Youtube kanalında başlayan canlı konserleri tam hız devam ediyor.

GTR Müzik ve konuk sanatçıların katılımı ile canlı yayınlarına hız kesmeden devam eden "GTR Live" Nisan ayında Gökhan Türkmen, Birkan Nasuhoğlu, Buğrahan Cayır, Serkan Ölçer gibi isimlerin konuk alacak.





Canlı müzik ve sohbeti müzikseverlerin evlerine getirmeye devam eden "GTR Live" yayınları GTR Müzik YouTube kanalında Çarşamba günleri saat 21.00'de yapılacak. Canlı yayında müzik ve keyifli sohbetin yanında yine izleyicilerle YouTube kanalı üzerinden interaktif paylaşımlar olacak.











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