Gökhan Türkmen ayağının kırıldığını hastanede öğrendi
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Gökhan Türkmen ayağının kırıldığını hastanede öğrendi

15.11.2020 12:38 | Son Güncelleme: 16.11.2020 07:50
Gökhan Türkmen ayağının kırıldığını hastanede öğrendi

19 Kasım'da çıkacak yeni şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen Gökhan Türkmen, sette talihsiz bir kaza geçirdi. Çekimlerden sonra ayak bileğinde ağrı hissedip hastaneye giden şarkıcı, ayağının kırıldığını öğrendi.

Gökhan Türkmen, yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor. Ünlü şarkıcı, 19 Kasım'da yayınlayacağı şarkının klibi için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Türkmen'in motosiklet de kullandığı çekimler 3 günde tamamlandı.

ALÇIYA ALINDI

Gökhan Türkmen, çekimler sırasında küçük bir kaza geçirdi, ancak önemsemedi. Set sonrası ayak bileğindeki ağrı nedeniyle hastaneye giden şarkıcı, ayağının kırıldığını öğrendi. Ayağı alçıya alınan Türkmen'e doktoru 3 hafta yere basmaması gerektiğini söyledi.

Gökhan Türkmen ayağının kırıldığını hastanede öğrendi

Kaynak: Hürriyet

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