Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
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Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Yaptığı politik yorumlarla sık sık gündeme gelen Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe Derya'nın fotoğrafını ilk kez paylaştı. Ünlü şarkıcının kızıyla olan pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
29.06.2020 22:16 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:25

Genellikle Twitter hesabından yaptığı politik yorumlarla gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

3 çocuk babası olan Gökhan Özoğuz, çocuklarını kameralardan özene bezene saklıyordu. Başarılı isim, ilk kez sosyal medya hesabından kızıyla çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"GÜZEL VE ÇİRKİN"

Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe ile çekilen fotoğrafını "Merhaba bir fotoğraf alabilir miyiz? Güzel ve çirkin" notuyla paylaştı. Özoğuz'un paylaşımına kısa sürede 100 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum geldi.

Ünlü şarkıcının paylaşımına, "Bu ne güzel bir çocuk böyle", "Babasının modeli" şeklinde yorumlar yapıldı.

Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı

Bu fotoğrafta 4 yaşında olan Ayşe Derya, şimdilerde 7 yaşında.

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