Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben
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Gökhan Özoğuz, Twitter, Magazin

Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, görüş ayrılıklarından dolayı bazı insanların kendisine 'vatan haini' demesine Twitter hesabından "Ülkeme aşığım ben" diyerek tepki gösterdi.

06.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:17

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, farklı görüşlere sahip kişilerin vatan haini olarak nitelendirilmesine sert çıktı. Farklı görüşlerinden dolayı kendisini eleştirenlere tepki gösteren "Bu ülkede herkes vatanın bölünmesine karşıdır" dedi.

"KİMSE KİMSEYİ VATAN HAİNLİĞİYLE SUÇLAMASIN"

Müzik kariyerindeki kimliğinin yanı sıra siyasi konular ve gündemle ilgili konuları yakında takip eden Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah aşkına, şu ülkede görüş farklılığı nedeniyle kimse kimseyi vatan hainliği ile suçlamasın. Bu ülkede herkes vatanın bölünmesine karşıdır. İsteyen varsa da biz karşıyız. İnanç ve kültür farklılıklarını bir göre, vatan severdir. Hepsi yerli ve millidir" dedi.

"ÜLKEME AŞIĞIM BEN"

Ülke yönetiminde eşit olunması gerektiğini belirten Özoğuz, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkeme Aşığım ben! Kültürlerine insanlarına, tarihine, renklerine, doğasına, duruşuna, değerlerine, farklılıklarına, halkına, geçmişine! Kim bunları koşulsuz kucaklar, O dur vatan sever! Hangi vatan hainliği? Kimdir vatan haini? Bunların içinden cımbızla çekip ayırandır vatan haini! Vatan severlik bana göre sol görüşlülük, bir başkasına göre ülkücülük, başkasına göre dindarlıkla bağdaşabilir. Herkes burada özgürdür. Fakat ülke yönetimi eşit aile babası gibi olmalıdır. Çocuklarını ayırmaz."

Gökhan Özoğuz, kendisine 'Vatan haini' diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben

YARDIM KAMPANYALARININ BLOKE EDİLMESİNE SERT ÇIKMIŞTI

Gökhan Özoğuz, koronavirüs salgınının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasının bloke edilmesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Olup olmadık şeylere sadece sizden daha çok seviliyor, daha iyi, şeffaf, dürüst, özverili, ileri görüşlü, birleştirici, tercih ediliyor diye, sizin; Vatan haini, terörist sevici, 'Başka devlet kurmak isteyenler' diye uydurma bir suçlama yapmaya hakkınız yoktur! O kadar da değil!" diyerek tepki göstermişti.

Gökhan Özoğuz, kendisine 'Vatan haini' diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben

Haberin Videosu:

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kendisine 'Vatan haini' diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben

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Haber Yorumları (3)
WOLF: Hadilan serseri entel dantel. Senin gorusunu yapmayinca hukumet ayrimci oluyo. Ama senin sevdigin insanlar kapalilari okula alamdiklarinda laik oluyo. O zaman niye sesin cikmiydu. Madem cooooook durusttun adaletliydin. Saksakci git Bir iki konser daha al .
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VATAN HAİNİ NEDİR?: vatan haini teröriss gibi ifadeleri kullanırken kılı kırk yarark konuşmalıınız. masum bir kişiye terörirst , hain derseniz onu kafir ilan etmiş olursunuz. kafir olmayan kişiye kafir diyen kendisi kafir olur. ortalıkta bağırıp çağıran siyasetçileirn gazına gelip birbirinize, topluma gruba haiin, terörüist derken bin defa düşünün, ahiretinizi yakabilir, kafir, cehenenmlik olabilirsiiniz. ağzınıza, dilinize sahip çıkın
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AKIN: Benim gibi düşünmeyen herkes Vatan hain Ulan. . . . Herkes benim gibi olmak zorunda
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