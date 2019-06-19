Gökhan Özoğuz, İstanbul seçimi öncesi dua etti!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve siyasi gündeme dair yaptığı tespitlerle öne çıkan şarkıcı Gökhan Özoğuz, Twitter hesabı üzerinden 'yönetici' duası paylaştı.

"ŞEFFAF YÖNETİCİLER NASİP EYLE"

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği 'O Ses Türkiye'nin jüri koltuğundan kalktıktan sonra yeniden müzik kariyerine dönen Gökhan Özoğuz, bir yandan da siyasi gündeme dair yorumları ve tespitleriyle kendisinden söz ettiriyor. İnandığı doğruları söylemekten geri durmayan ve siyasi tavrını net bir şekilde ortaya koyan Özoğuz, twitter hesabından yaptığı son paylaşımda yaklaşan İstanbul Belediyesi seçimleri öncesi önemli konuların altını çizerek dua etti. Özoğuz, paylaşımında, "Allahım; HER ZAMAN Ülkemizin başında Parti gözetmeksizin geleneklerine, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, ülkesinin ilerlemesini ve gelişmesini düstur edinmiş, özverili,dürüst,ileri görüşlü, hakkaniyetli, eşitlikçi, kucaklayıcı şeffaf yönetici"LER" olmasını nasib eyle Aminn." ifadelerini kullandı.