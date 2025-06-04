Gökhan Özbek, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Henüz 41 yaşında olan Gökhan Özbek'in vefat haberi sosyal medyadan paylaşıldı. Peki, Gökhan Özbek cenaze namazı ne zaman kılınacak, cenazesi nereden kaldırılacak?

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde'de doğmuş bir gazetecidir. Meslek hayatına Anadolu Haber Gazetesi ve Milliyet gibi basın kuruluşlarında köşe yazarlığı yaparak adım atmıştır. Şu anda serbest gazeteci olarak çalışmalarını sürdüren Özbek, 23 Derece isimli sosyal medya platformunun kurucusudur. Bu platform aracılığıyla Periscope ve YouTube gibi kanallarda canlı yayınlar yaparak haber içerikleri ve analizler paylaşmaktadır.

GÖKHAN ÖZBEK CENAZE NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

Gökhan Özbe'in defin bilgileri henüz açıklanmadı.