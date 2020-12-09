Gökhan Öz kimdir? Gökhan Öz hayatı ve biyografisi! Gökhan Öz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gökhan Öz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gökhan Öz hakkında merak edilenler. Gökhan Öz hayatı ve biyografisi. Gökhan Öz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gökhan Öz merak konusu oldu. İşte Gökhan Öz hakkında merak edilen Gökhan Öz kimdir, Gökhan Öz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÖKHAN ÖZ KİMDİR?

Yatırımcı ve girişimci iş insanı Gökhan Göz, 1989'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Aslen Samsun Bafra'lı olan Gökhan Göz, gıda ve otomotiv hâricinde hizmet ve inşaat sektörlerinde de faaliyetlerini sürdürüyor.