Gökhan Güneş kimdir? Şarkıcı Gökhan Güneş nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Gökhan Güneş'in hayatı ve biyografisi!

Youtube'da milyonlarca izlenme sayısına sahip şarkılarıyla tanınan şarkıcı Gökhan Güneş'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Gökhan Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm detaylar haberimizde.

Şarkıcı Gökhan Güneş, Trabzonlu bir ailenin oğlu olarak 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Peki Gökhan Güneş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

ŞARKICI GÖKHAN GÜNEŞ KİMDİR?

Gökhan Güneş 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen anne ve baba tarafından Trabzonludur. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.

Gökhan Güneş daha sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünü kazandı ve eş zamanlı olarak Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Bu dönemde çalışmalarına fayda sağlayacağını düşündüğü Klasik Müzik ve Solfej eğitimlerini alarak müzikalitesini geliştirdi. Gitarı ile besteler yapmaya başladı.

2012 yılında Erümnet Vural prodöktürlüğünde "Bunun Adı Aşk" isimli ilk albümü ile müzik marketlerdeki yerini aldı. Albümün içerisinde yer alan tüm şarkıların söz ve müziklerinin Gökhan Güneş'e ait olduğu projede, ilk video klip Kemal Başbuğ yönetmenliğinde "Kalbine Sürgün" isimli şarkısına çekildi. Albümün 2.video klibi ise Rafet El Roman yönetmenliğinde "Her Şey Ona" isimli şarkı oldu. İlk albümü ile bir çok televizyon ve radyo programına katılım gösterdi. "Kalbine Sürgün" isimli şarkısı Rafet El Roman ve Ezo ile düet projesi haline dönüşmesiyle, geniş kitlelere yayıldı ve sevilerek dinlenildi. "Kalbine Sürgün" ile ardı ardına gelen "Türkiye Müzik Ödülleri/ En İyi Düet", Pal FM/En İyi Düet", "Peramoda/En İyi Beste ve Söz", "Moonlife Magazin/ Yılın En İyi Şarkısı" ödülleri başta olmak üzere bir çok ödül aldı.

2014 yılında 2.albümü için ülkenin önemli prodüktörlerinden Aykut Gürel ile çalışma fırsatı bulan Gökhan Güneş, yine tamamının söz ve müziklerinin kendisine ait olduğu 10 şarkılık "Sen ve Ben" ismini verdiği albümünü İremRecords işbirliğiyle müzik severlerle buluşturdu. Albümde bulunan dokuz şarkının düzenlemeleri Aykut Gürel imzasını taşıyor. Sanatçı ilk video klibini Çağatay Karaçizmeli yönetmenliğinde, albüme ismi verilen şarkısı "Sen ve Ben"e çekti.

YOUTUBE'DA GÖKHAN GÜNEŞ

Gökhan Güneş'in Sonsuzluğa şarkısı şuana kadar 2.2 milyon kez izlenmiştir. Ayrıca 22 bin beğeni almıştır. Ek olarak Mavi, Sen ve Ben şarkıları da yüz binlerce kez dinlenmiştir.