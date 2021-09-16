Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan Gencebay hayatı ve biyografisi! Gökhan Gencebay kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan Gencebay hayatı ve biyografisi! Gökhan Gencebay kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan Gencebay hayatı ve biyografisi! Gökhan Gencebay kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündem düşmeyen Gökhan Gencebay, dizi ve film yapımlarıyla da merak ediliyor. İşte Gökhan Gencebay hakkında merak edilenler. Gökhan Gencebay hayatı ve biyografisi. Gökhan Gencebay kimdir?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gökhan Gencebay merak konusu oldu. İşte Gökhan Gencebay hakkında merak edilen Gökhan Gencebay kimdir, Gökhan Gencebay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 1981 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kaç yaşında: 40 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

14 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gökhan Gencebay aslen Samsunludur. Annesi aktris Sevim Emre, arabesk şarkıcısı Orhan Gencebay'dır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Harrow School'da İngilizce dil eğitimini tamamlamasının ardından lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde işletme üzerine yaptı.

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'yi nişan heyecanı sardı. Oğulları Gökhan Gencebay 2016'dan bu yana aşk yaşadığı Seda Han ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Beren Saat Hande Erçel Berfu Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Diego Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan Gencebay hayatı ve biyografisi! Gökhan Gencebay kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 16:06:02. #1.17#