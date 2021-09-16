Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan Gencebay hayatı ve biyografisi! Gökhan Gencebay kaç yaşında, nereli?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gökhan Gencebay merak konusu oldu. İşte Gökhan Gencebay hakkında merak edilen Gökhan Gencebay kimdir, Gökhan Gencebay hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?

Doğum tarihi: 1981 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kaç yaşında: 40 yıl yaşında

Nereli: İstanbul

14 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Gökhan Gencebay aslen Samsunludur. Annesi aktris Sevim Emre, arabesk şarkıcısı Orhan Gencebay'dır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Harrow School'da İngilizce dil eğitimini tamamlamasının ardından lisans eğitimini Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarım bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi'nde işletme üzerine yaptı.

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'yi nişan heyecanı sardı. Oğulları Gökhan Gencebay 2016'dan bu yana aşk yaşadığı Seda Han ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.

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