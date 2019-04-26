Gökhan Gencebay'ı Bıçaklayan Taksicinin İfadesi Ortaya Çıktı!

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oyuncu oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay'ı meyve bıçağıyla göğsünden bıçaklayan taksicinin ifadesi ortaya çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLAYIP KAÇTI

İstanbul Beşiktaş Posta Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yanında Gökhan Murat Emre Gencebay olan Seda Han, trafikte seyrederken bir taksiciyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. İddiaya göre taksici, Seda Han'a küfür ve hakaret etti. Bu nedenle oğul Gencebay ile taksici kavga etmeye başladı. Kavga sırasında meyve bıçağını çıkartan taksici, Gencebay'ı göğsünden bıçakladı ve kaçtı.

"YEMEK YEMEK İÇİN BIÇAK VARDI"

Gencebay hastaneye kaldırılırken adının E.D. olduğu belirlenen taksici Beşiktaş Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. 51 yaşındaki taksici E.D. ifadesinde yaşanan olayı anlattı. Taksici ifadesinde, trafikte bir aracın kendisini sıkıştırdığını, yol istediğinde vermediğini, bunun üzerinde şoför koltuğunda oturan Seda Han'a sitem ettiğini kaydetti. Taksici aracı durdurduğunda aşağı inen Gökhan Gencebay'ın kendisine sinkaflı sözlerle küfür ettiğini, aracın camlarını yumrukladığını, olay nedeniyle etrafa toplanan insanların durumu sakinleştirmeye çalıştığını anlattı. Bir anda araçta bulunan siyah kaplı meyve bıçağını çıkartarak Gencebay'a salladığını ifade etti. Taksici olduğunu ve her türlü müşterinin aracına bindiğini, hem kendisini korumak hem de yemek yemek amacıyla bıçağı araçta bulundurduğunu ileri sürdü.