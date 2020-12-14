Gökhan Demirci kimdir? Gökhan Demirci hayatı ve biyografisi! Gökhan Demirci kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gökhan Demirci, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gökhan Demirci hakkında merak edilenler. Gökhan Demirci hayatı ve biyografisi. Gökhan Demirci kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gökhan Demirci merak konusu oldu. İşte Gökhan Demirci hakkında merak edilen Gökhan Demirci kimdir, Gökhan Demirci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
GÖKHAN DEMİRCİ KİMDİR?
Doğum tarihi: 20 Ekim 1989
Kaç yaşında 31yaşında
Nereli: İzmit
Gökberk Demirci (d. 20 Ekim 1989, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Yemin (2019), Hayatımın Aşkı (2016) ve Arka Sokaklar (2006) gibi dizilerde rol almıştır.
Cengiz Küçükayvaz tiyatrosunda oyunculuk dersleri aldı.
Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) adlı dizide küçük bir rolle başlayan Gökberk Demirci, Kanal 7'nin yapımcılığını üstlendiği Yemin dizisinde başrol Emir karakterini canlandırmaktadır.
2019 Yemin
2018 Arka Sokaklar
2017 Hayatımın Aşkı
2018 Adını Sen Koy
2013 Osmanlı'da Derin Devlet
2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam
2017 Yıldızlar Kayar
2015 Demir Atlı Gringo