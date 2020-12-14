Gökhan Demirci kimdir? Gökhan Demirci hayatı ve biyografisi! Gökhan Demirci kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Gökhan Demirci, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Gökhan Demirci hakkında merak edilenler. Gökhan Demirci hayatı ve biyografisi. Gökhan Demirci kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Gökhan Demirci merak konusu oldu. İşte Gökhan Demirci hakkında merak edilen Gökhan Demirci kimdir, Gökhan Demirci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÖKHAN DEMİRCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Ekim 1989

Kaç yaşında 31yaşında

Nereli: İzmit

Gökberk Demirci (d. 20 Ekim 1989, İzmir), Türk sinema ve dizi oyuncusu. Yemin (2019), Hayatımın Aşkı (2016) ve Arka Sokaklar (2006) gibi dizilerde rol almıştır.

Cengiz Küçükayvaz tiyatrosunda oyunculuk dersleri aldı.

Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) adlı dizide küçük bir rolle başlayan Gökberk Demirci, Kanal 7'nin yapımcılığını üstlendiği Yemin dizisinde başrol Emir karakterini canlandırmaktadır.

2019 Yemin

2018 Arka Sokaklar

2017 Hayatımın Aşkı

2018 Adını Sen Koy

2013 Osmanlı'da Derin Devlet

2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam

2017 Yıldızlar Kayar

2015 Demir Atlı Gringo