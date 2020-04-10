Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu Kylie Jenner'ın evini gülle kaplatan rapçi Travis Scott'a özenen futbolcu Gökhan Çıra, eşi Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu.

Şarkıcılığın yanı sıra kendi adıyla bir kozmetik markası kuran Selin Ciğerci bugün 36. yaşına girdi. Gökhan Çıra ise salgın nedeniyle doğum gününü evde kutlamak zorunda olan eşi Ciğerci için evi kırmızı güllerle doldurdu.

SELİN'İN YÜRÜDÜĞÜ YOLLARI GÜLLERLE DOLDURDU

Dubleks evin tamamını kırmızı gül yapraklarıyla dolduran Çıra, bir de özel pasta yaptırdı. Eşinin sürprizini sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci, "Bugün böyle uyanmak varmış çok şımardım mutlu oldum burada paylaşmak istedim iyi ki sizde varsanız DM'lerim nasıl güzel mesajlarla dolu güzel yorumlarınız ile dolu. Allah'ım bu günler geride kalacak bunlar hepsi bir sınav moralimizi bozmayalım mutlu bir şekilde evimizde yaşayalım. Sizi seviyorum teşekkür ederim hemde çok iyi ki hayatımdasınız iyi ki hayatımdasın Gökhan Çıra" dedi.

KYLIE JENNER'IN EVİ GÜLLERLE DONATILMIŞTI

Kırmızı güllerin üzerinde yürüyerek video çeken Ciğerci "Bugün Kylie Jenner gibi uyandım" dedi. Ünlü rapçi Travis Scott, geçtiğimiz sene sevgilisi Kylie Jenner'ın doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurmuştu. Evin her yerine devasa vazolar koyan Scott, içlerine de kırmızı gül doldurmuştu.

Kylie Jenner'ın sürprizi

İşte Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci için hazırladığı sürpriz...