Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
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Selin Ciğerci, Kylie Jenner, Gökhan Çıra, Magazin

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu

Kylie Jenner'ın evini gülle kaplatan rapçi Travis Scott'a özenen futbolcu Gökhan Çıra, eşi Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu.

10.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:44
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu

Şarkıcılığın yanı sıra kendi adıyla bir kozmetik markası kuran Selin Ciğerci bugün 36. yaşına girdi. Gökhan Çıra ise salgın nedeniyle doğum gününü evde kutlamak zorunda olan eşi Ciğerci için evi kırmızı güllerle doldurdu.

SELİN'İN YÜRÜDÜĞÜ YOLLARI GÜLLERLE DOLDURDU

Dubleks evin tamamını kırmızı gül yapraklarıyla dolduran Çıra, bir de özel pasta yaptırdı. Eşinin sürprizini sosyal medya hesabından paylaşan Selin Ciğerci, "Bugün böyle uyanmak varmış çok şımardım mutlu oldum burada paylaşmak istedim iyi ki sizde varsanız DM'lerim nasıl güzel mesajlarla dolu güzel yorumlarınız ile dolu. Allah'ım bu günler geride kalacak bunlar hepsi bir sınav moralimizi bozmayalım mutlu bir şekilde evimizde yaşayalım. Sizi seviyorum teşekkür ederim hemde çok iyi ki hayatımdasınız iyi ki hayatımdasın Gökhan Çıra" dedi.

KYLIE JENNER'IN EVİ GÜLLERLE DONATILMIŞTI

Kırmızı güllerin üzerinde yürüyerek video çeken Ciğerci "Bugün Kylie Jenner gibi uyandım" dedi. Ünlü rapçi Travis Scott, geçtiğimiz sene sevgilisi Kylie Jenner'ın doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurmuştu. Evin her yerine devasa vazolar koyan Scott, içlerine de kırmızı gül doldurmuştu.

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Kylie Jenner'ın sürprizi

İşte Gökhan Çıra'nın Selin Ciğerci için hazırladığı sürpriz...

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu

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Haber Yorumları (8)
500
BUSE: Ne halt yiyeceklerini şaşırdılar. . zirve yaptılar. magazin değeri bile yok.
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EYLÜL: Hükümet ten ricam bu ve bunun gibiler için ORMAN içinde bir hastane açın tedavi edin . . . . . VİRÜSTEN TEHLİKELİLER
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SMZ: VİRÜSTEN DE TEHLİKELİ MİKROPLAR VAR FARKINDA DEĞİLİZ. . . . . . . . . . . . . . . .
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MELİKSAH: ne halt yiyiyorsanız yiyin insanların gözüne sokmayın bari marifetmiş gibi
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BABAHAN: Merhaba Selin Bey :)
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ZİYAA: Güllere yazık. . .
Cevap Yaz 2 17 Yayından Kaldır
..................: KANKA NE VAR NE YOK.İYİMİSİN.
1 Yayından Kaldır
ALİ HAYDAR: NE CİĞERMİŞ BE
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500
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