Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin o sözlerine cevap verdi! - Haberler Magazin
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Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin o sözlerine cevap verdi!

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Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin o sözlerine cevap verdi!

Selin Ciğerci'den anlaşmalı olarak boşanan Gökhan Çıra,bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan futbolcu, Ciğerci'nin "Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" sözlerine flaş bir cevap verdi. İşte detaylar...

Futbolcu Gökhan Çıra ile sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sürpriz bir kararla iki yıllık evliliklerini noktalamıştı. İkili, 10 Eylül cuma günü Beykoz Adliyesi'nde görülen dava sonrası boşanmıştı. Çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı ifade edilmişti.

"ZAMAN NE GÖSTERİR BİLEMEYİZ"

Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci, boşanmanın ardından sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapmış ve "Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösteririz bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz" demişlerdi.

"AGRESİF BİR ADAM"

Gündem olan boşanmanın ardından Ciğerci, Tv 8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına bağlanarak olayların perde arkasını anlatmıştı. Ünlü isim, "Sabah 'Günaydın aşkım diye mesajlaştık, akşamına boşanma kararı aldık. Biz sabah kalkıyoruz, aynı yerde iş yerindeyiz, akşam aynı evdeyiz... Gün içinde işle ilgili bir şey oluyor, birikiyor... Böyle tatsızlıklar insan hayatında oluyor. İlk boşanan da ben değilim. Şunu söyleyebilirim mutlu bir şekilde evlenmiştim, mutlu bir şekilde ayrıldım. Gökhan biraz agresif bir adam. Sorumluluklar büyüyünce daha gergin olabiliyor. Bu da ilişkimize yansıdı" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Gökhan Çıra önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra kendisine yeni bir hayat kuran Çıra, dostlarıyla yemek yedi.

Evliliklerini dostça bitirdiklerini söyleyen Çıra, "Güzel bir evlilik yaşadık fakat son dönemde anlaşamadığımızı fark ettik. Birbirimizi daha fazla yıpratmamak için de boşanma kararı aldık. Selin'in yeri bende her zaman ayrıdır. İşlerimizi ortak bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

"BU İŞLER KISMET İŞLERİ"

Geçtiğimiz gün Selin Ciğerci'nin yaptığı boşanma yorumu hakkında da konuşan Gökhan Çıra, "Bu işler kısmet işleri. Ben de yeniden evlenebilirim, aşık olabilirim hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Selin'le de yeniden anlaşıp evlenebiliriz yaşayıp göreceğiz" dedi.

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin o sözlerine cevap verdi!

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin o sözlerine cevap verdi!

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin o sözlerine cevap verdi!

Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin o sözlerine cevap verdi!

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali

Ayrılığa 10 gün dayanabildi! Selin Ciğerci'den barışma sinyali
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Haber: Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin o sözlerine cevap verdi! - Haberler Magazin
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