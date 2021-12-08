Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim? - Haberler
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Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim?

Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim?
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Eylül ayında Selin Ciğerci ile boşanan Gökhan Çıra, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgilisiyle sosyal medya hesabından sarmaş dolaş bir pozunu paylaşan Çıra'nın sevgili merak edildi. Peki, Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim?

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz eylül ayında tek celsede boşandı. Boşandıktan kısa bir süre sonra iş ortalıklarını bitiren ikili, yeni ilişkilere yelken açtı. Gökhan Çıra'nın sevgilisi kim?

GÖKHAN ÇIRA'NIN SEVGİLİSİ KİM?

25 yaşındaki Gökhan Çıra, boşandıktan kısa bir süre sonra sarışın bir kadınla aşk yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Çıra, yeni sevgilisini herkesten gizliyor. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Çıra, bu sefer de sevgilisine sarıldığı bir pozunu paylaştı ve yine genç kadının yüzünü gizledi.

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı

Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı

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