Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra, katıldığı YouTube programında taşıyıcı anne yoluyla bebek sahipleri olacaklarından bahsederken "Çocuğun Selin gibi trans birey olmak isterse ne yaparsın?" sorusuna cevap verdi.

Sosyal medya fenomeni ve iş kadını Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra, Ertem Şener'in YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Özel hayatları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Çıra, eşinin trans birey olmasından ve çocuk sahibi olmaya hazırlandıklarından bahsetti.

"KARIMA SAYGI DUYDUĞUM GİBİ ÇOCUĞUMA DA SAYGI DUYARIM"

Taşıyıcı anne yoluyla ikiz bebek sahibi olmaya hazırlanan çift, günlerce magazin gündeminde konuştu. Çocuklarına Yiğit ve Saadet isimlerini koyacaklarını söyledi. Başarılı sunucu Ertem Şener'in "çocuğunuz Selin gibi bir hayat tercih ederse ona da evet der misin?" sorusuna Gökhan Çıra içtenliğiyle yanıt vererek "Ben ona karışmam. Çünkü benim karım böyle biri. Ona saygı duyduysam, çocuğuma da saygı duymak zorundayım. Buna tek başına karar veremem. Durumu Selin'e sormam gerekir. Selin'in de benden farklı bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

"SELİN'E BİR ŞEY OLSA KENDİMİ ÖLDÜRÜRÜM"

Evde kendisinin sözünün geçtiğinden bahseden Gökhan çıra, "Eşine bir şey olsa ne yaparsın" sorusuna da şöyle cevap verdi: "Çok büyük konuşmayayım ama ya kendimi öldürürüm ya da deliririm. Biz kavga ettiğimizde Selin evden gittiğinde bile kafayı yiyorum."