Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'den ihanet açıklaması - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'den ihanet açıklaması

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'den ihanet açıklaması

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini bugün noktaladı. Ciğerci, Beykoz Adliyesi çıkışı ihanet iddiasına yanıt verdi. İşte detaylar...

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini noktaladı. İkili, bugün Beykoz Adliyesi'nde görülen dava sonrası boşandı.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Selin Ciğerci, "Herkes için hayırlısı olsun. İhanet iddiaları gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Gökhan Çıra ise sessizliğini korudu.

İkili, ayrı araçlara binerek evlerinin yolunu tuttu.

İkili, Bodrum'daki iki evini bölüşecek ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettirecek. Gökhan Çıra'nın 120 milyon TL alacağı iddiasının ise doğru olmadığı öğrenildi. Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların ikisinin ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.

ARAÇLAR 11 MİLYON DEĞERİNDE

* Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

Mercedes G63: 2 milyon TL

Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

Rolls-Royce: 4.5 milyon TL

İHANET İDDİASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sene de Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberler i gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ciğerci'nin, sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü.

Selin Ciğerci, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın!" demişti.

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'den ihanet açıklaması

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'den ihanet açıklaması

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'den ihanet açıklaması

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'den ihanet açıklaması

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'den ihanet açıklaması

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'den ihanet açıklaması

Snob Magazin - Magazin Haberleri
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, soyadını değiştirdi

2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, soyadını değiştirdi

 Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik

Tek celsede boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'dan açıklama: Çabaladık ama devam ettiremedik

 2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı

2 yıl önce evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra tek celsede boşandı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Meral Akşener Nihat Özdemir
Magazin Seda Sayan Yalın Yeşim Salkım Defne Samyeli
Spor Lionel Messi Çağlar Söyüncü Diego Max Meyer
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Lionel Messi Münir Karaloğlu Memduh Büyükkılıç Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'den ihanet açıklaması - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:53:28. #1.12#