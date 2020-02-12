Gökdeniz Karadeniz'in Rusya'da yaptırdığı cami tamamlanıyor

12.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:34

Uzun yıllar boyunca Rusya'da futbol oynadıktan sonra jübilesini yapan Gökdeniz Karadeniz'in Kazan şehrinde yaptırdığı caminin inşaatında son aşamaya gelindi.



Rusya'ya bağlı Tataristan'ın Kazan Futbol Takımına 2008 yılında transfer olduktan sonra 10 yıl boyunca takımının en önemli futbolcularından olan ve Türk olmasından dolayı Tataristan'da çok sevilen Gökdeniz Karadeniz, 2018'de Rubin Kazan takımında jübilesini yaptıktan sonra Kazan şehrine cami yaptırmaya karar vermişti. 23 Haziran 2016 tarihinde temeli atılan camide devam eden çalışmalarda sona gelindi. Yaz mevsimine kadar tamamlanması beklenen cami inşaatı, Türk diplomatlar tarafından da yakından takip ediliyor. Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan ve Yardımcısı Halit Gönüllü inşaatı devam eden camiyi ziyaret ederek çalışmaları yakından inceledi. Erikan ve Gönüllü, inşaat sorumlularından cami inşaatıyla ilgili son bilgileri aldı.



Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapabilir



Gökdeniz Karadeniz tarafından yaptırılan ve bu yaza kadar yetiştirilmesi planlanan cami 2 buçuk kat olarak toplamda 300 metrekare olarak planlandı. Camide yemekhane, gasilhane, kütüphane gibi ihtiyaç ve sosyal alanlarda bulunurken caminin en önemli özelliğinden biri ise minarelerden birinin Türk mimarisine göre, diğer minarenin ise Tatar mimarisine göre yapılmış olması. Cami imamı için Türkiye'den Türk imam atanması planlanırken yardımcıların ise Tataristan Müslümanlarından olacağı belirtildi. Rusya'da görev yapan Türk diplomatlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli bilgilendirildiği, açılışa Erdoğan'ın da davet edileceği öğrenildi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA