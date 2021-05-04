Gökdelenleriyle ünlü ülkede sakız çiğnemek yasak, peki ama neden? İşte cevabı
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Gökdelenleriyle ünlü ülkede sakız çiğnemek yasak, peki ama neden? İşte cevabı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Küçük bir ada ülkesi olan Singapur'da bize çok garip gelse de sakız çiğnemek yasak. Peki, ülke niçin böyle bir yasak koyma ihtiyacı duydu? İşte cevabı.

Uzak Doğu'nun gelişmiş ülkelerinden olan Singapur, küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen yükselen gökdelenleriyle ve ilginç yasaklarıyla dikkat çekiyor.

Sakız çiğnemenin yasak olduğu Singapur'da sakızı sadece eczanelerden kimliğinizi göstererek alabilirsiniz. Peki, ülke niçin böyle bir yasayı çıkartmış? İşte cevabı.

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Gökdelenleriyle ünlü ülkede sakız çiğnemek yasak, peki ama neden? İşte cevabı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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