Gökdelenleriyle ünlü ülkede sakız çiğnemek yasak, peki ama neden? İşte cevabı

Küçük bir ada ülkesi olan Singapur'da bize çok garip gelse de sakız çiğnemek yasak. Peki, ülke niçin böyle bir yasak koyma ihtiyacı duydu? İşte cevabı.