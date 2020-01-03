Gökdelen için Batur'dan ilk somut adım

03.01.2020 10:13 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:18

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Pasaport'ta inşa edilmesi düşünülen gökdelen projesi ile ilgili ilk somut adımı attı. Projenin Mimari Estetik Komisyonunda yeniden değerlendirilmesi hakkında önerge yılın ilk meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.



Konak Belediye Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Başkan Batur, 2019'un son günlerinde belediyeye tahsis edilen taşınmazları listeleyerek yeni yılda Konak'ın hizmete doyacağı, verimli bir yıl olacağının sinyallerini verdi. Öte yandan, yeni yılda belediyenin yeni tesisleri ve merkezlerinin peş peşe açılacağını da müjdeledi.



Aydın Erten Rekreasyon Alanı yeniden açılıyor



Yeni yıla yönelik dileklerle başlayan Konak Belediyesi, Ocak ayı birinci olağan toplantısına belediyeye tahsis edilen alanlar ve hizmete girecek tesisler damga vurdu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, meclis açılışında yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakanlığından talep etikleri Aydın Ertan Rekreasyon Alanı'nın tahsisinin 31 Aralık'ta onaylandığını söyledi. Bakan Bekir Pakdemirli, Vali Erol Ayyıldız başta olmak üzere tahsisin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Başkan Batur, rekreasyon alanının bir an önce hizmete alınabilmesi için belediyenin ilgili müdürlüklerine de talimat verdi. Batur, Yeşildere'deki futbol sahası, Kemer İstasyonundaki istasyon binası ve eski gümrük binasının da belediyeye tahsis edildiğini belirterek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan Mehmet Cahit Turan ile TCDD Bölge Müdürü Selim Koçbay'a da emekleri için teşekkürlerini iletti.



Yeni yılda yeni tesisler



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yeni yılda birbiri ardına gerçekleşecek tesis ve merkez açılışlarına dikkat çekerek Toros Pazaryerinin Ocak ayı sonunda hizmete gireceğini söyledi. Gültepe Spor Tesislerinin de Şubat ayı sonunda belediyeye teslim edileceğini ekleyen Batur, "1.Kadriye'de kamulaştırma ve projeler tamamlandı. Bu ay içinde ihaleye çıkacağımız söylemiştik, 24 Ocak'ta ihaleye çıkacağız. Engelli Merkezimizde mevcut binaların tamamı tadilata hazırlandı ve kullanıma hazır hale getirildi. Ağaç evlerle ilgili çalışma da iki ay içinde tamamlanacak ve merkezimizi Şubat ayı sonunda açacağız" dedi.



Gökdelen estetik komisyona takıldı



Konak Belediyesi meclisinde konuşulan en önemli konulardan biri de meclis gündeminin onuncu maddesi oldu. Pasaport'ta inşa edilmesi düşünülen ancak kamuoyunda büyük tartışma ve tepkiye neden olan gökdelenin kent siluetine yapacağı etkinin, belediye bünyesinde görev yapan Mimari Estetik Komisyonunda yeniden değerlendirilmesi ile ilgili karar oy birliği ile kabul edildi. Kentin değerlerinin ve siluetinin korunması gerektiğini, Konak halkının kendilerine bu görev için yetki verdiğini ifade eden Başkan Batur, bu konuda kararlı olduklarının altını çizdi. Geçtiğimiz Mayıs ayında oluşturulan ve yeni yılda aktif olarak görev yapacak olan Mimari Estetik Komisyonu hakkında da bilgi veren Batur, komisyonda belediye bürokratlarının yanı sıra meslek odalarından da fikir almak istediklerini belirtti ve "Bizim kurduğumuz bir Mimari Estetik komisyonumuz var. Bu komisyon kent estetiğine, kent siluetine aykırı yapıları önceden görüşerek kentin değer kaybını engelleyecek. Bu komisyon sadece şu anda konuşulan gökdelen için değil, budan sonraki yapılar için de görev yapacak. Biz bu komisyona, şehir plancılarını, peyzaj mimarlarını, meslek odalarını ve ilgili kurum ve kurulları da çağırmak niyetindeyiz. Biz Konak Belediyesi olarak kenti koruma noktasında çaba sürfeden oda ve kurumlarla çalışacağız."



Konak'ta her isteyenin, istediği noktaya, istediği yükseklikte bina yapamayacağını söyleyen Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kente ve değerlerine sahip çıkacağız; vatandaşımız bizi bu konuda görevlendirdi. Özellikle bu bina kentin ene önemli yapısının önüne geçiyor. Kadifekale eteklerinde 20 bin kişilik antik tiyatro çalışması var. Konak, her önüne gelenin binasını istediği yükseklikte yapacağı bir yer değil. Bizim savunduğumuz şey kent estetiği, kent değerleridir. Belli bölgelerde yüksek binalara karşı olduğumuzu belirtiyoruz. Kanun, yönetmelik ne diyorsa onu uyguluyoruz. ve ben bunu yapmak için, bu kenti korumak için bu görevdeyim."



"Kararlıyız, kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz"



Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, konuyla ilgili Ak Parti grubunun itirazlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehir ve Güvenlik Sempozyumunda söylediği cümlelerle cevap verdi. Erdoğan'ın "Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Burada kararlı duruş şart. Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluyoruz. Yatay mimari ile bir defa hem kendi medeniyetimizi de inşa etmiş oluruz. Biz göğe değil toprağa yakın olma gayretindeyiz" sözlerini Ak Parti Grubuna aktaran Başkan Batur, "Biz kararlıyız, şehre ihanet etmemek için uğraşıyoruz. Kararlı duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi. Önerge, itirazlara rağmen oy birliği ile kabul edildi.



Kadın meclis üyelerinden kadına şiddete tepki



Kadın meclis üyeleri mor fular takarak yeni yılda kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocukların cinsel istismarın önüne geçilmesi konusuna dikkat çekti. - İZMİR

Kaynak: İHA