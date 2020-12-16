Gökdelen filmi konusu nedir? Gökdelen oyuncuları ve Gökdelen özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Gökdelen filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Gökdelen konusu, özeti ve Gökdelen oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Gökdelen filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Gökdelen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Gökdelen filmini izleyecek olanların merak ettiği Gökdelen konusu nedir, Gökdelen oyuncuları kimler ve Gökdelen özeti gibi konuları inceliyoruz.

GÖKDELEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

FBI Rehine Kurtarma Takım lideri ve eski bir asker olan Will Ford artık gökdelenlerin güvenliğini değerlendirmektedir. Çin'deki görevi sırasında dünyanın en uzun ve en güvenli binası ateşler içinde kalınca tüm suç onun üzerine atılır. Artık aranan bir adam olan Will, yangının sorumlularını bularak adını temizlemeli ve binanın içinde sıkışıp kalmış olan ailesini ateş hattından kurtarmalıdır.

Dwayne Johnson'ın başrolünde yer aldığı filmin senarist ve yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber üstleniyor.

GÖKDELEN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Oyuncular:Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Chin Han, Roland Møller

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2018 (109 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma

Senaryo: Rawson Marshall Thurber

Yapımcı Firma: Legendary Entertainment

Yapım Ülkesi: ABD