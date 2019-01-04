Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhur İttifakı'na aykırı söylemleri nedeniyle görevden alınan AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman'a tepki gösterdi. Gökçek, sosyal medya üzerinden, Karaduman'a yüklenerek 'Gafil' söyleminde bulundu.

"DEVLETİN BEKASI İÇİN CUMHUR'UN YAŞAMASI ŞARTTIR"

Melik Gökçek, Cumhur İttifakını hedef alan söylemlere tepki gösterdi. "İttifak candır. Bu seçim sadece belediye başkan ve meclisini seçmek değildir. Devletin bekası için Cumhur'un yaşaması şarttır. FETO, CHP, İYİ Parti, HDP, illegal gruplar ve PKK'nın söylemleri farklı da olsa amaç cumhur ittifakını yıkmaktır." diyen Gökçek, ittifaka ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hakan Karaduman

"İTTİFAKTAN DESTEĞİ ÇEKMEK İHANETTİR"

Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamalara şu şekilde devam etti:



"İttifak candır. Bu seçim sadece belediye başkan ve meclisini seçmek değildir. Devletin bekası için Cumhur'un yaşaması şarttır. FETO, CHP, İYİ Parti, HDP, illegal gruplar ve PKK'nın söylemleri farklı da olsa amaç cumhur ittifakını yıkmaktır. Masum söylemler bu gerçeği örtemez. Cumhur ittifakını bozmak için içimizde gafiller olabilir. Ama bu ittifakın iki lideri, bu ittifakın bekası için kararlıdır ve gereken yapılmaktadır... İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı ve de Sayın Devlet Bahçeli'nin tavrı. Bu gün Hande Fırat'ın programında bazı medya mensupları benim ittifaka desteğimi çektiğimi söylediler. Hangi medya mensubuna ittifaktan desteğimi çektiğimi söylemişim? İttifaka desteği çekmek ihanettir. Bütün Türkiye'de ve Ankara'da inşallah zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır."