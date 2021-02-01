KİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
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KİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

01.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:13
KİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2) Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir hattındaki feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2)

 Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir hattındaki feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

KİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
KİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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