KİLİTBAHİR HATTINDAKİ FERİBOT SEFERLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor (2) Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, etkisini artıran lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir hattındaki feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.