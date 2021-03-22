Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel