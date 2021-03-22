Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarınki feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi
22.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:33
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, diğer seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel