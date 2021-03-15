Gökçeada açıklarında batan teknede kaybolan başçavuşun cansız bedeni 18 gün sonra bulundu

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir kişinin öldüğü, iki kişinin kaybolduğu batan teknedeki İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni 22 metre derinlikte bulunmuştu. Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni ise 18 gün sonra teknenin battığı yerin doğusunda bulundu.