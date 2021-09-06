Gökçeada seferlerine 'poyraz' iptali (2)
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Gökçeada seferlerine 'poyraz' iptali (2)

Gökçeada seferlerine 'poyraz' iptali (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

YARINKİ SEFERLER DE İPTAL Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın planlanan tarifeli feribot seferleri, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

YARINKİ SEFERLER DE İPTAL 

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın planlanan tarifeli feribot seferleri, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada ile Kabatepe arasında karşılıklı olarak yapılması planlanan saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'deki tarifeli feribot seferleri iptal oldu. Gökçeada-Kabatepe hattında, fırtına nedeniyle bugünkü tarifeli feribot seferleri de yapılamadı. 

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, -


Gökçeada seferlerine 'poyraz' iptali (2)
Gökçeada seferlerine 'poyraz' iptali (2)
Gökçeada seferlerine 'poyraz' iptali (2)
Gökçeada seferlerine 'poyraz' iptali (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

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