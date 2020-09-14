Gökçeada'da meralık alandaki yangın söndürüldü
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Gökçeada'da meralık alandaki yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meralık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Gökçeada'da meralık alandaki yangın söndürüldü
14.09.2020 08:15 | Son Güncelleme: 14.09.2020 08:24

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde meralık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçenin Yıldızköy mevkisindeki meralık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yeni Bademli köyü yakınlarına doğru ilerleyen yangına Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Gökçeada İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede ekiplerin yoğun çalışmasıyla sabaha doğru kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirten Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi." dedi.

Kaynak: AA

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