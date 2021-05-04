Gökçe Kırgız kimdir? Gökçe Kırgız kaç yaşında, nereli? Gökçe Kırgız şarkıları!
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Gökçe Kırgız kimdir? Gökçe Kırgız kaç yaşında, nereli? Gökçe Kırgız şarkıları!

Gökçe Kırgız kimdir? Gökçe Kırgız kaç yaşında, nereli? Gökçe Kırgız şarkıları!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Son dönemde adını sonradan aldığı için açılan davalar ile gündeme gelen Gökçe Kırgız kimdir? Gökçe Kırgız kaç yaşında, nereli? Gökçe Kırgız şarkıları!

Son dönemde adını sonradan aldığı için açılan davalar ile gündeme gelen Gökçe Kırgız kimdir? Gökçe Kırgız kaç yaşında,nereli? Gökçe Kırgız şarkıları!

GÖKÇE KIRGIZ KİMDİR?

Gökçe Kırgız, 1989'un ekim ayında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Arel Üniversitesinden mezun olduktan konservatuvarda yüksek lisans yapmaya başladı. 2000'li yıllara arabesk tadında söylediği 'Kalbime Gömerim O Zaman' isimli şarkıyla fenomen oldu. Şarkısını yayınladığı yıllarda lise son sınıf öğrencisiydi. Bu nedenle albüm çalışması yapamadı. Gökçe Kırgız, ilk albümü Yıldızım'ı 2009 yılında çıkardı. 2017 yılında evlenen Kırgız, daha önce verdiği bir röportajda müzikten asla kopamayacağını anlatmıştı.

GÖKÇE KIRGIZ ŞARKILARI

Adını Anmam

Mızrak

İlk taş

İkimizin arasında

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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