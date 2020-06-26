Gökçe Kırgız'dan yeni şarkı Gökçe Kırgız, müzik dünyasına son yıllarda kazandırdığı Son Rötuş, Büyük Soru, Padişah ve Mızrak gibi hitlerinden sonra bu kez 2020 yazını Pişmanlar Ülkesi ile selamlıyor.

Başarılı şarkıcı Gökçe Kırgız, sözü ve müziği Murat Güneş'e aranjesi Erhan Bayrak'a ait olan "Pişmanlar Ülkesi" adlı şarkı tam bir hit adayı. Kırgız "Atara atar, gidere gider yaptım bu şarkıda" diyor. Klip yönetmenliğini Ecem Gündoğdu, görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu'nun üstlendiği single çalışmasının kapak fotoğrafları ise Halil Güzel'e ait. Korona döneminde dijital toplantılar yaparak bu şarkı üstünde ekip olarak günlerce çalıştıklarını söyleyen Gökçe Kırgız& ; "Bu geçiş döneminde bu şarkıyı dinlemek ve söylemek bana güç verdi. Tüm ülke sınırlarının kapalı olduğu bir dönemde ben kendime bir ülke yarattım adını Pişmanlar Ülkesi koydum. Yakın zamanda yaşadığımız en büyük derslerden bir tanesi önce kendimizin güçlü olması ve sonrada sevdiklerimize sahip çıkmak. Bu şarkıdaki enerji dinleyen herkesi derinden yakalayacak bunu biliyorum ve size de aynı gücü vermesini diliyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin