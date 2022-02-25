Gökçe Bahadır kiminle evleniyor? Gökçe Bahadır kimdir, evleniyor mu?

Gökçe Bahadır kiminle evleniyor sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir süredir müzisyen sevgilisiyle aşk yaşayan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, nikah masasına oturuyor.

GÖKÇE BAHADIR KİMİNLE EVLENİYOR?

Bir süredir müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, nikah masasına oturuyor. Çift, 25 Şubat'ta İzmir'de 50 kişinin katılacağı bir törenle dünyaevine girecek.

NİKAH TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Çift, 25 Şubat Cuma akşamı İzmir Çeşme'de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle evlenecek. 50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı'da gerçekleşecek.

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