Gökçe Bahadır'ın Bergen filminde rol alacağı iddiası

Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu, Bergen filminden ayrılmasının ardından oyuncu Gökçe Bahadır'ın yeni başrol olacağı iddia edildi. İddiaların ardından açıklamada bulunan Bahadır, kendisine herhangi bir teklifin gelmediğini, projede olmayacağını söyledi.

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz günlerde ''Acıların kadını'' lakabıyla tanınan arabesk müzik sanatçısı Bergen'in hayatını konu alan film projesinden ayrıldığını açıklamıştı. Başrol oyuncusu olan Sarıkaya'nın ayrılık kararının ardından Gökçe Bahadır'a teklif götürüldüğü haberleri gündeme geldi.

GÖKÇE BAHADIR İDDİALARI YALANLADI

Çıkan haberleri yalanlayan Bahadır, kendisine teklif gelmediğini belirterek "Öyle bir teklif olmadı. Demet (Evgar) oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş. Yolları açık olsun." dedi.