Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız kaç yaşında, nereli? Gökçe Akyıldız biyografisi!

Gökçe Akyıldız, 1992 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Sırlar Kapısı dizisi ile yaşamıştır. Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız kaç yaşında, nereli? Gökçe Akyıldız mesleği nedir? Gökçe Akyıldız hayatı ve biyografisi nedir?

Gökçe Akyıldız, 1992 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Sırlar Kapısı dizisi ile yaşamıştır. Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandıran Gökçe Akyıldız kimdir? Gökçe Akyıldız kaç yaşında, nereli? Gökçe Akyıldız mesleği nedir? Gökçe Akyıldız hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

GÖKÇE AKYILDIZ KİMDİR?

Gökçe Akyıldız (d. 30 Ekim 1992, Sinop), Türk oyuncudur.

30 Ekim 1992 yılında Sinop'ta doğdu. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğudur. Çocukluk döneminde oyunculuğa olan ilgisini belli eden Gökçe Akyıldız'ın ilk reklam filmi bir siyasi parti reklamıdır. 2002 yılında yayınlanan Bir Tutam Baharat filminde Saime karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra STV ekranlarında yayınlanan Sırlar Dünyası, Büyük Buluşma ve Beşinci Boyut gibi dizilerde yer almıştır. 2005 yılında farklı bir çalışma ile Zeynep dizisinde yer almıştır.2006 yılında Ezo Gelin dizisinde Tekgül karakterini canlandırmıştır.

Parmaklıklar Ardında, Gazi ve Kollama gibi yapımlarda da kamera karşısına geçmiştir. 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor dizisi ile asıl çıkışını yakalamış ve sonraki süreçte Kötü Yol, Bizim Okul gibi dizilerde yer almıştır.

2013 yılında başlayan Fatih Harbiye dizisinde Aslı karakterini canlandırmış. Dizi 2014 yılında final yapmıştır. atv ekranlarında yayınlanan ve 12 Mart 2018'de sona eren Kırgın Çiçekler dizisinde Songül karakterini canlandırdı. Ayrıca Lipton reklamında oynamıştır.

GÖKÇE AKYILDIZ DİZİ VE FİLMLERİ

2015-2017 – Kırgın Çiçekler (Songül) (TV Dizisi)

2014 – Medcezir (Zeynep) (TV Dizisi)

2013-2014 – Fatih Harbiye (Aslı) (TV Dizisi)

2013 – Bizim Okul (Kardelen Gülbahar) (TV Dizisi)

2012 – Kötü Yol (Canan) (TV Dizisi)

2011-2012 – Hayat Devam Ediyor (Zozan Fırat) (TV Dizisi)

2008-2010 – Kollam (Nurbanu) (TV Dizisi)

2008 – Gazi (Berçem) (TV Dizisi)

2007 – Parmaklıklar Ardında (Birsen) (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Tekgül) (TV Dizisi)

2005 – Zeynep (Tülin) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Başak) (TV Dizisi)

2004-2006 – Büyük Buluşma (Selcan) (TV Dizisi)

2003 – Çınaraltı (Gökçe) (TV Dizisi)

2003 – Büyümüş de Küçülmüş (Gizem) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası/Sır Kapısı (TV Dizisi)