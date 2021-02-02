Gökberk Demirci ile Özge Yağız evleniyor mu?
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Gökberk Demirci ile Özge Yağız evleniyor mu?

02.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:51
Gökberk Demirci ile Özge Yağız evleniyor mu?

'Yemin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökberk Demirci (31) ile Özge Yağız'ın (23) ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Demirci ve Yağız ne zaman evlenecek? İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Özge Yağız, yeni yılı sevgilisi Gökberk Demirci ile birlikte karşılamıştı. Demirci, Yağız'a evlilik teklifinde bulunmuştu.& ;Özge Yağız, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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