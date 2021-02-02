Gökberk Demirci ile Özge Yağız evleniyor mu?

'Yemin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökberk Demirci (31) ile Özge Yağız'ın (23) ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Demirci ve Yağız ne zaman evlenecek? İşte sıcak gelişmenin ayrıntıları...