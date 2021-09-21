Göğüslerine silikon taktırmak için 2 çocuğundan vazgeçen kadından skandal savunma: Göğüslerim ufak diye kendimi kötü hissediyordum - Haberler Magazin
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Göğüslerine silikon taktırmak için 2 çocuğundan vazgeçen kadından skandal savunma: Göğüslerim ufak diye kendimi kötü hissediyordum

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Göğüslerine silikon taktırmak için 2 çocuğundan vazgeçen kadından skandal savunma: Göğüslerim ufak diye kendimi kötü hissediyordum

Fulya ile Umudun Olsun programına çıkan Özlem Can isimli kadın, göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi. Bu açıklamasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Özlem Can, son açıklamasında "Eşim göğüslerim küçük diye beni beğenmiyordu ben de göğüslerim ufak diye kendimi kötü hissediyordum. Elbise giydiğimde de erkek gibi gözüküyordum" diyerek kendini savundu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan "Fulya İle Umudun Olsun" programında akıllı durgunluk veren bir olay yaşandı. Göğüslerine silikon taktırmak karşılığında iki çocuğunun velayetinin boşandığı eşine veren 3 çocuk sahibi olan Özlem Can ismindeki anne, bir çocuğunun velayeti almak için canlı yayında yardım istedi.

"EŞİM GÖĞÜSLERİM KÜÇÜK DİYE BENİ BEĞENMİYORDU"

Göğüs silikonu karşılığında evlatlarından vazgeçerek Türkiye'nin gündemine oturan Özlem Can, yeni bir açıklama yaparak kendini savundu. Fulya İle Umudun Olsun programı için özel röportaj veren anne, kendini şu sözlerle savundu: "Göğüslerim ufaktı ve kötü hissediyordum. Bir yere çıkıp gezemiyordum. Bir elbise giydiğimde düz duruyordu. Erkek gibi gözüküyordum. Eşim de göğüslerim küçük diye beni beğenmiyordu.

Göğüslerine silikon taktırmak için 2 çocuğundan vazgeçen kadından skandal savunma: Göğüslerim ufak diye kendimi kötü hissediyordum

Boşanma sebebimiz de buydu benden sürekli kaçıyordu. Yanına gidip 'Aşkım' diyordum beni yanından kovuyordu ve yatak odasına girip kapıyı kilitliyordu. Güzel giydiğimde de kafasını kaldırıp bana bakmıyordu. Eşime göğüs estetiği yaptırmak istediğimi söyledim oda çocukların velayetini istedi. Ben de iki çocuğu babasına verdim. O da karşılığında kredi çekip bana göğüs estetiği yaptırdı. 3. çocuğumun velayeti için de eşimden ev istiyorum."

Akıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdiAkıllara zarar olay! 2 çocuğunun velayetini göğüs silikonu yaptırma karşılığında eski eşine verdi

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Ecem Altan
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Haber: Göğüslerine silikon taktırmak için 2 çocuğundan vazgeçen kadından skandal savunma: Göğüslerim ufak diye kendimi kötü hissediyordum - Haberler Magazin
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