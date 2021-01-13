Göğüs cerrahının yanlışlıkla yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda toplu iğneler başı çekiyor
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Göğüs cerrahının yanlışlıkla yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda toplu iğneler başı çekiyor

13.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:50

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin'in yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda, kadınların türban bağlamak için kullandığı toplu iğneler başı çekiyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin'in yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda, kadınların türban bağlamak için kullandığı toplu iğneler başı çekiyor.

Yanlışlıkla yutulan cisimlerin bazılarından yıllar önce koleksiyon oluşturmaya başlayan Şahin'in mide ve nefes borusundan çıkardıkları arasında çok sayıda toplu iğnenin yanı sıra raptiye, çivi, madeni para, kalem kapağı, oyuncak fasulye, künye, düğme yer alıyor.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların yanı sıra yetişkinlerin de farklı cisimler yuttuğunu belirtti.

Ses tellerinin bulunduğu kısım ameliyatla alınan bir hastanın, boğazında açılan nefes deliğini temizlemeye çalıştığı sırada yanlışlıkla çiviyi yuttuğunu anlatan Şahin, meslek hayatında en çok şaşırdığı vakanın bu olduğunu ifade etti.

Yabancı cisim yutma olaylarının genellikle 1-3 yaşta yaşandığını vurgulayan Şahin, "Çünkü çocuklar ellerinde buldukları yabancı cisimleri ağızlarına götürme ve yiyecek parçalarını iyi çiğneyemedikleri için bütün halinde yutma eğilimindeler." dedi.

Ailelere kuruyemiş uyarısı

Çocukların fındık, fıstık ve leblebi gibi kuruyemişleri çiğnemeden yutmalarının da sıkıntılara yol açabileceğine dikkati çeken Şahin, "Çocuk birkaç öksürüyor, bazen de morarması oluyor. Aileler 'nasılsa geçer' düşüncesiyle doktora götürmekten imtina ediyorlar. Bu durumda ileriye dönük çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bazen çocuk hayatını bile kaybedebiliyor. Yabancı cisim aspire eden ve bize ulaşan hiçbir hastamızı çok şükür kaybetmedik. O yabancı cisimlerden çocuklarımızı kurtardık." diye konuştu.

Prof. Dr. Ekber Şahin, ailelere çok küçük yaştaki çocuklara fındık, fıstık gibi kuruyemişleri vermemelerini önerdi.

En çok toplu iğne yutuluyor

Yabancı cisim yutmalarına her yaşta rastlamanın mümkün olduğuna dikkati çeken Şahin, "Özellikle yaşlı hastalarda diş protezi var. Onun dışında, orta yaşlarda türban iğnesi aspirasyonu sıklıkla karşılaşabildiğimiz durumlar. Türbanı, genellikle iğneyi dudaklarının arasında tutup bağlamaya çalışıyorlar. O sırada herhangi bir soluk hareketi ya da gülme bunun içeriye kaçmasına yol açıyor." dedi.

Şahin, bugüne kadarki operasyonlarda en fazla toplu iğne çıkardığını söyledi.

Salgında daha dikkatli davranıldı

Salgın döneminde evde kalma süresinin arttığını ve ailelerin genellikle çocuklarıyla zaman geçirdiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Çocukların yanında şu anda ebeveynleri kaldığı için yabancı cisim aspirasyonlarının azaldığını söyleyebiliriz. Anne ve babaların çocuklarıyla geçirdiği zaman fazla olduğu için daha dikkatli olduklarını görüyoruz. Pandemi dönemine gireli yaklaşık 10 ay oldu ve bu dönemde geçmiş yıllara göre yabancı cisim aspirasyonlarında azalma oldu."

Göğüs cerrahının yanlışlıkla yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda toplu iğneler başı çekiyor
Göğüs cerrahının yanlışlıkla yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda toplu iğneler başı çekiyor
Göğüs cerrahının yanlışlıkla yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda toplu iğneler başı çekiyor
Göğüs cerrahının yanlışlıkla yutulan cisimlerden oluşan koleksiyonunda toplu iğneler başı çekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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