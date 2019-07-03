Godzilla Vs. Kong Filmi

Beyaz perdenin iki ikonik canavarı olan Godzilla ve King Kong‘un bir arada yer aldığı filmin yönetmenliğini düşük bütçeli korku filmleri You’re Next ve The Guest ile dikkatleri üzerine çeken Adam Wingard üstleniyor.



Filmin senaryo odasında ise Terry Rossio, Lindsey Beer, Patrick McKay, T.S. Nowlin, Jack Paglen, John D. Payne, J. Michael Straczynski ve Cat Vasko yer alıyor.



Yönetmen: Adam Wingard

Senaryo: Michael Dougherty, Terry Rossio, Zach Shields

Oyuncular: Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Eiza González, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Brian Tyree Henry, Lance Reddick, Ziyi Zhang, Demián Bichir, Jessica Henwick, Danai Gurira, Julian Dennison, Shun Oguri, Piéra Forde, Conlan Casal, Benjamin Rigby, Tonia Renee Hammerich, John Pirruccello, Dalton Fugate, Arthur Costa, Raynesa Jonas, Sonny Le, Sofia Nolan, Brad McMurray , Amber Walls, Alice Lanesbury, Jon Quested, José Alfredo Fernandez, Amber Powson, Niam Mayes

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Godzilla vs. Kong

Yapımcı Firma: Legendary Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 13.03.2020

Godzilla vs. Kong Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com