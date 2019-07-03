Godzilla Vs. Kong Filmi
Godzilla vs. Kong filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Godzilla vs. Kong filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Beyaz perdenin iki ikonik canavarı olan Godzilla ve King Kong‘un bir arada yer aldığı filmin yönetmenliğini düşük bütçeli korku filmleri You’re Next ve The Guest ile dikkatleri üzerine çeken Adam Wingard üstleniyor.
Filmin senaryo odasında ise Terry Rossio, Lindsey Beer, Patrick McKay, T.S. Nowlin, Jack Paglen, John D. Payne, J. Michael Straczynski ve Cat Vasko yer alıyor.
Yönetmen: Adam Wingard
Senaryo: Michael Dougherty, Terry Rossio, Zach Shields
Oyuncular: Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Eiza González, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Brian Tyree Henry, Lance Reddick, Ziyi Zhang, Demián Bichir, Jessica Henwick, Danai Gurira, Julian Dennison, Shun Oguri, Piéra Forde, Conlan Casal, Benjamin Rigby, Tonia Renee Hammerich, John Pirruccello, Dalton Fugate, Arthur Costa, Raynesa Jonas, Sonny Le, Sofia Nolan, Brad McMurray , Amber Walls, Alice Lanesbury, Jon Quested, José Alfredo Fernandez, Amber Powson, Niam Mayes
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Godzilla vs. Kong
Yapımcı Firma: Legendary Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 13.03.2020
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