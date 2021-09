God of War Ragnarok'un Ertelenme Nedeni Ortaya Çıktı

Büyük merakla beklenen God of War Ragnarok'un bir yıl ileriye ertelenmesinin arkasındaki neden belli oldu.

Kratos'u canlandıran ve seslendiren aktör Christopher Judge, paylaştığı bir tweet dizisinde God of War Ragnarok'un ertelenme nedeni hakkında konuştu. Judge, sağlık sorunları nedeniyle iki ameliyat geçirdiğini belirterek, "God of War Ragnarok benim yüzümden ertelendi" dedi.

"2019'un Ağutos ayında yürüyemiyordum. Bel ameliyatı ve diz ameliyatı olmak zorundaydım. Benim iyileşmemi beklediler" diye yazdı ve bu süreçte geliştirici stüdyo Santa Monica'dan büyük destek ve sevgi gördüğünü belirterek teşekkür etti.

Aynı tweet dizisinde Christopher Judge ayrıca bir itirafta da bulundu ve Ragnarok geliştirildiği esnada Kratos rolünü bıraktığını fakat daha sonra bu kararından vazgeçtiğini açıkladı. Bunun nedeni ise ilk oyunu yöneten Cory Barlog'un ikinci oyunun yönetmen koltuğunda yer almayışı. Onun yerine God of War Ragnarok'u seride uzun yıllar görev alan bir isim olan Eric Williams yönetiyor. Jugde, bunu ilk öğrendiğinde Kratos rolünü bıraktığını ancak daha sonra Cory Barlog'un kendisini ikna ettiğini söyledi.

"Barlog bana devam oyununu yönetmediğini söylediğinde işi bıraktım (şaka yapmıyorum). 'Bana güveniyor musun' diye sordu, 'evet' dedim. Eric'in (Ragnarok'un yönetmeni) süper biri olduğunu söyledi. Öyle olsa iyi olur dedim. ve evet, Eric Williams gerçekten harika birisi."

2018'de çıkan God of War'un doğrudan devamı olan God of War Ragnarok, ilk duyurulduğunda çıkış tarihi 2021 olarak açıklanmıştı. Daha sonra uzun bir süre oyunla ilgili yeni bilgi veya görüntü paylaşılmamış ve 2022'ye ertelenmişti. En sonunda ise bu ayki PlayStation Showcase etkinliğinde oyuna ait ilk fragman gösterilmişti.

God of War Ragnarok, 2022'de PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkacak.

