God of War Ragnarok'un Çıkış Tarihi Sızdırıldı

PlayStation oyunları hakkında sızıntılarıyla bilinen PlayStation Game Size adlı Twitter hesabı, bu sefer God of War Ragnarok çıkış tarihini paylaştı. PGS kaynak olarak mağazalara gönderilen çıkış tarihi bilgisini verirken, oyunun 22 Eylül 2022 Cuma günü oyun severler ile buluşacağını öne sürüyor.

Ortaya atılan iddianın ardından Sony ve Santa Monica Stüdyoları tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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