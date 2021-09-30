God of War: Ragnarok'ta Kratos'un seslendirme sanatçısı oyunun neden ertelendiğini açıkladı

2018'deki God of War ve yaklaşan devam oyununda Kratos'un arkasındaki ses olan Christopher Judge, God of War: Ragnarok'un orijinal 2021 çıkış penceresinden gecikmesinin nedeninin ameliyatı olduğunu söyledi.

God of War'un mühendislik lideri Jeet Shroff'un zafere cevap veren bir Tweet'ini tweetledi ve daha sonra hayranlarına teşekkür etmeye ve God of War ailesine sevgi göndermeye devam etti.

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"Tüm hayranlara teşekkür ederim. Sadece GoW'un değil, oyun topluluğuna da teşekkür ederim." Diye yazdı. "Tüm oyunlarımız, bu zor günlerde can simidi oldu. GoW aileme, hepinizi ne kadar sevdiğimi söylemekten asla çekinmeyeceğim! Gülmeye, ağlamaya ve harika olmaya devam edeceğiz!"diye ekledi.

"REHABİLİTASYON İÇİN BENİ BEKLEDİLER"

Judge, şöyle devam etti: "Açık sözlü olmalıyım. Bu kimse tarafından onaylanmadı. Sevgili hayranlarım, Ragnarok benim yüzümden gecikti. Ağustos 2019'da yürüyemedim. Sırt ameliyatı olmak zorunda kaldım, her iki kalçası da değiştirildi ve diz ameliyatı oldum. Rehabilitasyon için beni beklediler.

God of War: Ragnarok, Judge'ın beden, ses ve ruhen Kratos olarak dönmesiyle tamamlandı, God of War: Ragnarok 2022 yılında Playstation 4, Playstation 5 piyasaya çıkacak.

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