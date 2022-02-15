God of War PC'yi Arteus olarak oynayabileceğiniz mod geliştirildi - Haberler
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God of War PC'yi Arteus olarak oynayabileceğiniz mod geliştirildi

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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God of War PC'yi Arteus olarak oynayabileceğiniz mod geliştirildi

Sony, God of War 2018'i PC'ye çıkaracağını duyurmasıyla beraber modlu God of War düşünceleri yayılmaya başlandı. Geliştirilen bu modda God of War'u Kratos'un oğlu Arteus olarak oynamanızı sağlıyor.

God Of War PC, yeni bir moda kavuştu. Geliştirilen bu mod sayesinde Arteus'u oynanabilir bir hale getiriyor. Ancak oyunun finalinde olduğu kadar çevik olması için biraz daha güncelleme alması gerekecek.

Mod geliştiricisi Speclizer, YouTube'a oynanabilir Arteus modundan bir oynanış fragmanı paylaştı. Arteus'un adımları her ne kadar göze batsa da mod görevini yerine getirmeyi başarıyor.

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GOD OF WAR ARTEUS MODU

God of War'un ilk karşılaşmasında karşımıza çıkan Baldur ile yapılan savaşta bu mod sayesinde Kratos yerine Arteus savaşıyor. Arteus, Baldur'u oklarıyla uzaktan vurarak hasar veriyor. Ancak araya giren sinematiklerde tekrardan Kratos gözüküyor.

God of War'u Kratos olmadan sadece Arteus'u oynayarak bitirmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir mod olarak gözüküyor.

Mod geliştiricisi Speclizer'ın da video açıklamasında bahsettiği üzere modun bir süre daha geliştirilmesi gerekiyor. "Kratos'un oğlu Atreus'u oynanabilir kılan bir mod! Gördüğünüz gibi, açıkça pürüzsüz bir deneyim değil ve piyasaya sürülmeden önce hala çok daha fazla çalışma gerektiriyor."

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

God of War, Gamegar,, Haberler

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