God of War PC version not supported hatası çözümü!

Geçtiğimiz günlerde bilgisayara çıkış yapan PlayStation exclusive oyunu God of War'un kurumundaki hatalar veya eksik dll dosyaları nedeniyle oyun düzgünce çalışmayabilir. God of War'u başlatırken karşılaşılan d3d_feature_level_11_1 hatası nasıl çözülür? Version Not Supported hatası nasıl çözülür?İşte detayları…

GOD OF WAR D3D_FEATURE_LEVEL_11_1 HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

God of War'ı başlattığınızda karşılaştığınız Version Not Supported hatasında karşınıza çıkan You need at least D3D_FEATURE_LEVEL_11_1 hatasının çözümü eksik dll dosyalarından kaynaklanmaktadır.

Adım #1: Eksik dll dosyalarını indirin

Buradaki linke tıklayarak en son versiyonun altındaki "dxvk-1.9.3.tar.gz" adlı dosyaya tıklayarak indirme işlemini başlatınız.

Adım #2: İndirdiğiniz dosyayı çıkartın

İndirilen Winrar dosyasını açınız ve işletim sisteminize göre x32 veya x64 klasörleri içindeki "d3d11.dll ve dxgi.dll" dosyalarını kopyalayınız ve God of War'un yüklü olduğu klasörün içine yapıştırın ve oyunu başlatın.

