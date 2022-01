God of War Korsan Grupları Tarafından İlk Günden Kırıldı!

Henüz geçtiğimiz gün PC çıkışını gerçekleştirmiş olan God of War neredeyse anında kırıldı!

Henüz geçtiğimiz gün PC çıkışını gerçekleştirmiş olan God of War korsan kullanım karşısında neredeyse hiç direnemedi!

PlayStation kanadının en güçlü serilerinden biri olan God of War son oyunu ile karşımıza 2018 yılında çıkmıştı. Seriye yepyeni bir soluk, taze mekanikler ve nefes kesen bir görsellik katan oyunda Kratos Yunan tanrılarını pataklamaktan sıkılmış olacak ki yolumuz İskandinavya'nın soğuk topraklarına düşüyordu. Hikaye anlatımı ile de nefes kesen oyun 2018'deki ilk çıkışının ardından 14 Ocak 2022'de de PC kanadı için çıkışını gerçekleştirdi. PC oyuncuları tarafından kısa sürede en çok satanlar listelerinin tepelerine taşınan yapım için her şey yolunda gözükse de God of War daha ilk günden korsan kullanıma yenik düştü!

God of War PC Sistem Gereksinimleri

Çeşitli korsan grupları tarafından neredeyse anında kırılan ve torrent sitelerine yüklenen God of War tıpkı çevrimiçi oyun satış platformlarında olduğu gibi bu yasadışı sitelerde de en çok indirilenlerde başı çekiyor. Ülkemizde 329 TL fiyat etiketi ile satışa sunulmuş olan God of War'ı bu sitelerden en çok indirmeyi tercih edenlerin ise Rusya ve Türkiye'de yaşayan oyuncular olduğu göze çarpıyor. Ancak God of War'ı torrent sitelerinden indirmeyi tercih eden kullanıcıları ciddi tehlikeler bekliyor. Kullanıcının kişisel bilgilerine saldıran casus yazılımlar, virüsler ve diğer pek çok tehlikeli yazılım kullanıcıları bekleyen tehlikelerden yalnızca bazıları. Ancak tüm bu riskler yine de pek çok oyuncuyu durdurmaya yetmeyecek gibi görünüyor.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri