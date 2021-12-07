Göçmenlerle ilgili yeni düzenlemeler içeren yasa tasarısı protesto edildi
AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel
İngiltere'de göçmenlerle ilgili yeni düzenlemeler içeren yasa tasarısı protesto edildi.
İngiltere'de göçmenlerle ilgili yeni düzenlemeler içeren yasa tasarısı protesto edildi.
Adil Göçmenlik Reformu Hareketi (Firm Charter) adlı sivil toplum kuruluşunun düzenlediği protesto gösterisine Muhalefetteki İşçi Partisinin eski lideri Jeremy Corbyn ve İşçi Partisi Milletvekili Apsana Begum de katıldı.
Öte yandan, gösteriye mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal da getirildi.