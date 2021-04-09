Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor
Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel
Sınırı geçmeyi başaran göçmenlerin bekleyişi Göçmenlerin kayıt işlemlerinin yapılması Göçmenlerin otobüse binişi TEXAS - "Kuzey Üçgeni" olarak bilinen Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan yola çıkan göçmenler, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinden ABD'ye geçişi devam ediyor.
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Sınırı geçmeyi başaran göçmenlerin bekleyişi
Göçmenlerin kayıt işlemlerinin yapılması
Göçmenlerin otobüse binişi TEXAS - "Kuzey Üçgeni" olarak bilinen Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan yola çıkan göçmenler, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinden ABD'ye geçişi devam ediyor. Sınırı geçmeyi başaranlar kayıt işlemlerinin ardından barınaklara götürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol