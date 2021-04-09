Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor
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Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Sınırı geçmeyi başaran göçmenlerin bekleyişi Göçmenlerin kayıt işlemlerinin yapılması Göçmenlerin otobüse binişi TEXAS - "Kuzey Üçgeni" olarak bilinen Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan yola çıkan göçmenler, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinden ABD'ye geçişi devam ediyor.

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Sınırı geçmeyi başaran göçmenlerin bekleyişi

Göçmenlerin kayıt işlemlerinin yapılması

Göçmenlerin otobüse binişi TEXAS - "Kuzey Üçgeni" olarak bilinen Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan yola çıkan göçmenler, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinden ABD'ye geçişi devam ediyor. Sınırı geçmeyi başaranlar kayıt işlemlerinin ardından barınaklara götürülüyor.

Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor
Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor
Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor
Göçmenlerin Meksika sınırından ABD'ye geçişi devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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