Göçmenlerin Meksika-ABD sınırındaki bekleyişi

Ülkelerindeki istikrarsızlık nedeniyle ABD'ye doğru zorlu bir yolculuğa çıkan ve çoğunluğu Kolombiyalılardan oluşan göçmenlerin Arizona'da Meksika-ABD sınırındaki bekleyişi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Sınır Devriyesi (USBP) ekiplerince resmi işlemleri tamamlanan göçmenler araçlara bindirilerek sınır noktasından başka bir bölgeye götürülüyor.