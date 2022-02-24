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Göçmenlerin Meksika-ABD sınırındaki bekleyişi

AA, Katie Mctiernan - Güncel
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Ülkelerindeki istikrarsızlık nedeniyle ABD'ye doğru zorlu bir yolculuğa çıkan ve çoğunluğu Kolombiyalılardan oluşan göçmenlerin Arizona'da Meksika-ABD sınırındaki bekleyişi sürüyor.

Ülkelerindeki istikrarsızlık nedeniyle ABD'ye doğru zorlu bir yolculuğa çıkan ve çoğunluğu Kolombiyalılardan oluşan göçmenlerin Arizona'da Meksika-ABD sınırındaki bekleyişi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Sınır Devriyesi (USBP) ekiplerince resmi işlemleri tamamlanan göçmenler araçlara bindirilerek sınır noktasından başka bir bölgeye götürülüyor.

Göçmenlerin Meksika-ABD sınırındaki bekleyişi

Göçmenlerin Meksika-ABD sınırındaki bekleyişi

Göçmenlerin Meksika-ABD sınırındaki bekleyişi

AA / Katie Mctiernan - Güncel

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Arizona, Sonora, Güncel, Haberler

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