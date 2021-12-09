Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda sonbahar temizliği
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Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda sonbahar temizliği Türkiye'nin göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde sonbahar temizliği yapılıyor.
Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda sonbahar temizliği
KAYSERİ - Türkiye'nin göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde sonbahar temizliği yapılıyor.
Kayseri'nin Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sonbahar temizliği başladı. Doğal güzellikleriyle bilinen ve 250'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığında temizlik başladı. Özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Sindelhöyük Bilgilendirme Merkezi'nde de sonbahar temizliği yapılıyor.