Göçebe (The Host) film konusu nedir? Göçebe (The Host) film oyuncuları kimdir?

Başrollerini Saoirse Ronan, Diane Kruger paylaştığı bilim kurgu, dram türündeki film Göçebe (The Host) yönetmenliğiniAndrew Niccol yaptı.Göçebe (The Host) film konusu ve oyuncu kadrosuyla merak ediliyor. Peki, Göçebe (The Host) film konusu nedir? Göçebe (The Host) film oyuncuları kimdir? İşte detaylar!

GÖÇEBE (THE HOST) KONUSU NEDİR?

Dünya görünmeyen bir düşman tarafından istilâ edilmiştir. İnsan bedenleri bir değişikliğe uğramamış gibi görünse de, zihinler ele geçirilmiştir. Neredeyse herkes teslim olmuştur. Geriye kalan birkaç insandan biri olan Melanie'nin de bedenini alan ruh, yetkililer tarafından zorluklar hakkında uyarılmış olsa da bedeninin sahibi zihninden vazgeçmeyi reddeder.

GÖÇEBE (THE HOST) OYUNCULARI VE KADROSU!

Göçebe (The Host) filminin oyuncu kadrosunda, Saoirse Ronan, Diane Kruger, Max Irons, Jake Abel, Marcus Lyle Brown, William Hurt, Frances Fisher, Boyd Holbrook ve Chandler Canterbury yer alıyor.