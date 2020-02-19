Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yıldız, Hatay'da

19.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:54

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vali Doğan, Yıldız ile İl Göç Müdürü Mustafa Cengiz Bilen'i makamında kabul etti.

Vali Doğan, kabulünde Yıldız'ı Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yıldız ise nazik kabulünden dolayı Doğan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA