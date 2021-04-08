Göç eden leylekler Sakarya'da mola verdi
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Göç eden leylekler Sakarya'da mola verdi

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Göç eden leylekler Sakarya'da mola verdi

Bahar mevsiminin gelmesiyle Afrika kıtasından kuzey ülkelere göçe başlayan leyleklerin bugünkü durağı Sakarya'nın Karasu ilçesi oldu.

Bahar mevsiminin gelmesiyle Afrika kıtasından kuzey ülkelere göçe başlayan leyleklerin bugünkü durağı Sakarya'nın Karasu ilçesi oldu.

Afrika kıtasından kuzey ülkelere göçe başlayan yüzlerce leylek, Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde boş arazilerde mola verdi. Göç esnasında yağmur ve rüzgara yakalanan yüzlerce leylek tarlalara inmek zorunda kaldı. Göçmen leylekleri belgesel niteliğinde görüntüler ortaya çıkarırken tarlalarda hem dinlendi hem de yiyecek aradı. Yüzlerce leyleğin grup halinde uçuşu ve tarlaya inişi ise adeta görsel şölen oluşturdu. - SAKARYA

Göç eden leylekler Sakarya'da mola verdi
Göç eden leylekler Sakarya'da mola verdi
Göç eden leylekler Sakarya'da mola verdi
Göç eden leylekler Sakarya'da mola verdi
Göç eden leylekler Sakarya'da mola verdi
Göç eden leylekler Sakarya'da mola verdi
Göç eden leylekler Sakarya'da mola verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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