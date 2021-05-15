Gluten Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Gluten Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi
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Gluten Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Gluten Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Gluten Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Gluten Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Gluten alerjisi pek çok belirti ile ortaya çıkmaktadır.

Gluten alerjisi pek çok belirti ile ortaya çıkmaktadır. Tedavisi de internet üzerinden sürekli olarak araştırılmaktadır.

Gluten Alerjisi Nedir?

Gluten bir protein çeşididir. Gluten içeren besinlerin tüketilmesi durumunda vücudun anormal tepki göstermesine gluten alerjisi denilmektedir. Gluten alerjisi kimi zaman çölyak hastalığı ile benzer belirtiler göstermektedir. Bundan dolayı sıklıkla gluten alerjisi çölyak hastalığı ile karıştırılan bir alerjik hastalıktır. Vücut gluten alerjisine sahip olunca glutenli yiyecekleri sindiremez. Gluuten alerjisi tehlikeli alerji hastalıklarından bir tanesidir

Gluten Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

1) Aşırı Glutenli Yiyecekler Tüketmek

Glutenli yiyeceklerin aşırı bir şekilde tüketilmesi gluten alerjisinin en büyük nedenlerinden bir tanesidir. Bundan dolayı gluten içeren proteinli yiyecekleri aşırı tüketmek yerine daha az tüketmek gerekmektedir.

2) Doğal Faktörler

Kimi zaman gluten alerjisi herhangi bir nedene bağlı olmadan gelişebilir. Doğuştan gelen faktörler ile birlikte kişide gluten alerjisi ortaya çıkabilmektedir. Kimi zaman ise anne karnında kişide glutene karşı bir alerji gelişebilir.

Gluten Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Gluten Alerjisi Belirtileri

1) Vücut Kaşıntısı

Tipik olarak alerjik reaksiyonlarda görüldüğü semptomlar görülür. Vücut kaşıntısı gluten alerjisinde sürekli olarak ortaya çıkan bir belirtidir. Kişide vücut kaşıntısı vücudun çeşitli yerlerinde ortaya çıkabilir. Geçmeyen bir kaşıntı söz konusudur.

2) Öksürük

Öksürük de yine önemli bir gluten alerjisi belirtisi olarak karşımıza çıkar. Öksürük ile birlikte hırıltı da kişi de görülebilir. Glutenli yiyeceklerin tüketiminden hemen sonra ortaya çıkan bir belirtidir. Dolayısıyla önemli bir bulgu olarak bilinir.

3) Nefes Darlığı

Gluten alerjisinin bir diğer belirtisi de nefes darlığıdır. Kişi istirahat halinde dahi nefes darlığı görülür. Bu durumda da kötü faktörler ortaya çıkabilir. Nefes darlığı en sık karşılaşılan belirtiler arasında yer almaktadır.

4) İshal

İshal karın ağrısı ile birlikte eşlik edebilir. Bundan dolayı ishal de önemli bir belirti olarak bilinmektedir. İshal ile birlikte çeşitli faktörler de ortaya çıkar. Glutenli yiyecekler bağırsakların yapısını bozduğundan dolayı ishale neden olur.

5) Baş Ağrısı

Gluten alerjisinin bir diğer belirtisi de baş ağrısı olarak görülmektedir. Baş ağrısı gün boyunca devan edebilir. Özellikle ağrı kesici alınmasına rağmen geçmeyen bir tür baş ağrısıdır.

Gluten Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Yumurta

Gluten alerjisi denilince akla ilk gelen besinler arasında yumurta gelir. Özellikle sabahları kahvaltıda yumurta tüketmek bu alerjiye oldukça iyi gelmektedir. Kolay sindirilebilir ve besin değerleri yüksek olduğundan dolayı yumurta tüketimi önerilir.

2) Süt

Gluten alerjisine oldukça iyi gelen bir diğer besin de süttür. Süt yoğun miktarda laktoz içerir. Aynı zamanda mideyi de yatıştırır. Gluten alerjisine sahip olanlara da doktor tarafından önerilmektedir.

Gluten Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Glutensiz Beslenme: Glutensiz beslenme gluten alerjisi olanlar için ilk olarak uygulanan bir tedavi seçeneğidir. Hastaya tüm glutenli gıdaların listesi çıkarılır. Doktor tarafından bu gluten içeren gıdaların tüketilmemesi hastaya önerilmektedir.

Diyet: Gluten alerjisinde bir diğer tedavi seçeneği de diyettir. Uzman diyetisyenler tarafından gluten alerjisi olan kişilere bir diyet listesi çıkarılır ve bu şekilde tedavi edilir.

Kaynak: Hürriyet

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